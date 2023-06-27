«У Головина нет потолка» — агент

Александр Клюев, агент полузащитника «Монако» Александра Головина, поделился комментарием о повышении рыночной стоимости игрока. Известный интернет-портал Transfermarkt поднял цену на футболиста с 25 до 28 млн евро.

«За Сашу говорит его игра. Он всегда работает на максимум и пытается достичь максимальных целей. У Саши нет потолка. Естественно, он еще будет развиваться. Пика у него нет», — цитирует агента «Спорт День за Днем».

В минувшей кампании 27-летний футболист забил восемь голов и стал автором восьми ассистов в 45 играх во всех турнирах. Ранее Головин продлил трудовой договор с «Монако» до середины 2026 года.

Головин подорожал