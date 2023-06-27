Агент: У Головина повышенная мотивация, несмотря на непопадание «Монако» в еврокубки

Агент Александр Клюев, представляющий интересы полузащитника «Монако» Александра Головина, ответил на вопрос о том, скажется ли отсутствие еврокубков на игроке.

«У Саши всегда большая мотивация в тренировках, играх чемпионата, матчах за сборную. Мотивация у него всегда повышенная», — приводит слова Клюева «Спорт-Экспресс».

В прошедшем сезоне 27-летний хавбек принял участие в 45 матчах с учетом всех турниров, в которых забил восемь мячей и записал на свой счет восемь результативных передач.

В сезоне-2022/23 «Монако» финишировал на шестой строчке в турнирной таблице чемпионата Франции и не попал в еврокубки.