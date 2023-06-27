Три звезды «ПСЖ» - самые подешевевшие игроки Лиги 1 к концу сезона

Портал Transfermarkt подготовил рейтинг наиболее сбавивших в стоимости игроков французской Лиги 1. Все три первых места достались звёздам «ПСЖ» - форвардам Лионелю Месси и Неймару, а также центральному полузащитнику Марко Верратти.

Каждый из них подешевел на 10 млн евро, Неймар сбавил в стоимости до 60 млн, Верратти – до 45 млн, а Месси, уже передший в «Интер Майами» - до 35 млн.

Четвёртое место – также у игрока «ПСЖ», защитника Преснела Кимпембе – он стал стоить дешевле на 7 млн евро, теперь его стоимость составляет 28 млн.

Ранее Transfermarkt опубликовал пятёрку самых подорожавших игроков чемпионата Франции, в ней не нашлось места ни одному игроку парижского гранда.