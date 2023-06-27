Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Франции. Лига 1

Три звезды «ПСЖ» - самые подешевевшие игроки Лиги 1 к концу сезона

27 Июня 2023 • 19:22 Комментировать

Портал Transfermarkt подготовил рейтинг наиболее сбавивших в стоимости игроков французской Лиги 1. Все три первых места достались звёздам «ПСЖ» - форвардам Лионелю Месси и Неймару, а также центральному полузащитнику Марко Верратти.

Каждый из них подешевел на 10 млн евро, Неймар сбавил в стоимости до 60 млн, Верратти – до 45 млн, а Месси, уже передший в «Интер Майами» - до 35 млн.

Четвёртое место – также у игрока «ПСЖ», защитника Преснела Кимпембе – он стал стоить дешевле на 7 млн евро, теперь его стоимость составляет 28 млн.

Ранее Transfermarkt опубликовал пятёрку самых подорожавших игроков чемпионата Франции, в ней не нашлось места ни одному игроку парижского гранда.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси ПСЖ Неймар Марко Верратти Преснел Кимпембе
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 27 Июня
19:37 · Франция. Лига 1
«У Головина нет потолка» — агент 1
19:28 · Франция. Лига 1
Агент: У Головина повышенная мотивация, несмотря на непопадание «Монако» в еврокубки
19:28 · Россия. Премьер-лига
​В «Марселе» ответили на вопрос об интересе к Чалову
19:22 · Франция. Лига 1
Три звезды «ПСЖ» - самые подешевевшие игроки Лиги 1 к концу сезона
19:11 · Россия. Премьер-лига
Шавло: «Кофрие умеет играть»
19:07 · Франция. Лига 1
Форвард «Ланса» Опенда – самый подорожавший игрок Лиги 1
18:44 · Франция. Лига 1
​Президент Франции Макрон выбрал между Роналду и Месси 1
17:37 · Россия. Премьер-лига
«Марсель» готов сделать предложение ЦСКА по Чалову слухи
16:49 · Россия. Премьер-лига
​Названа сумма трансфера Кофрие из «Спартака» в «Клермон»
15:35 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» положил глаз на полузащитника «Ренна»
15:26 · Италия. Серия А
Закария может продолжить карьеру в Лиге 1
15:25 · Франция. Лига 1
​Неймар не стремится уйти из «ПСЖ»
15:09 · Франция. Лига 1
​Неймар подешевел, как и Месси
14:56 · Франция. Лига 1
​Оценочная стоимость Мбаппе не изменилась
14:51 · Россия. Премьер-лига
​«Спартак» сообщил о выкупе Кофрие «Клермоном» официально
Все новости
Рекомендуем