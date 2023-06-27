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Чемпионат Франции. Лига 1

​Президент Франции Макрон выбрал между Роналду и Месси

27 Июня 2023 • 18:44 Комментировать (1)

В социальных сетях появилось видео, на котором президент Франции Эммануэль Макрон общается с гражданами. Кто-то из толпы задал Макрону вопрос о том, кому он отдаёт предпочтение между звёздными Криштиану Роналду и Лионелем Месси.

«Я предпочитаю Криштиану Роналду», - ответил президент Франции.

Криштиану Роналду в настоящий момент выступает за «Аль-Наср» в Саудовской Аравии. Португалец пять раз в своей карьере выигрывал «Золотой мяч». Что до Лионеля Месси, который переходит из «ПСЖ» в «Интер Майами», то аргентинец завоёвывал «Золотой мяч» семь раз.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Лионель Месси ПСЖ Аль-Наср Эммануэль Макрон
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Комментарии (1)
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Alex1972
27 Июня 2023 в 19:57
Видать Макрону тоже тяжело далось поражение... Хе... Они плакали с Гешей на пару... В подтрибунном... Там и подружились... А-ха-ха-ха...
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