Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Франции. Лига 1

​Неймар не стремится уйти из «ПСЖ»

27 Июня 2023 • 15:25 Комментировать

Звёздное трио нападающих в «ПСЖ» уже распалось – Лионель Месси переходит в «Интер Майами». Также из французского клуба может уйти Килиан Мбаппе, которого связывают с «Реалом». Ходили слухи и о возможном отъезде Неймара, но бразилец не стремится покинуть «ПСЖ». Об этом на своих страницах рассказывает L’Equipe.

По данным источника, вариант с переездом в Саудовскую Аравию на данном этапе 31-летнему форварду не интересен. Неймар готов продолжать играть за «ПСЖ». Действующий контракт бразильца рассчитан до конца июня 2025 года.

Напомним, что в 2017 году «ПСЖ» купил Неймара за 222 миллиона евро. Это рекордный трансфер в истории футбола.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Неймар трансферы футбола - лето 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 27 Июня
16:49 · Россия. Премьер-лига
​Названа сумма трансфера Кофрие из «Спартака» в «Клермон»
15:35 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» положил глаз на полузащитника «Ренна»
15:26 · Италия. Серия А
Закария может продолжить карьеру в Лиге 1
15:25 · Франция. Лига 1
​Неймар не стремится уйти из «ПСЖ»
15:09 · Франция. Лига 1
​Неймар подешевел, как и Месси
14:56 · Франция. Лига 1
​Оценочная стоимость Мбаппе не изменилась
14:51 · Россия. Премьер-лига
​«Спартак» сообщил о выкупе Кофрие «Клермоном» официально
14:41 · Франция. Лига 1
​Головин подорожал
14:25 · Франция. Лига 1
Секо Фофана близок к переходу в «Аль-Наср», игроку будут платить 15 миллионов евро в год
13:56 · Германия. Бундеслига
«Бавария» отпустит Люка Эрнандеса в «ПСЖ» минимум за 50 миллионов евро
13:33 · Испания. Ла Лига
​Названа сумма возможного трансфера Мбаппе в «Реал»
13:07 · Германия. Бундеслига
«Бавария» заплатит отступные за Кима Мин Джэ, как только продаст Люка Эрнандеса в «ПСЖ»
12:51 · Испания. Ла Лига
У Мбаппе есть соглашение с «Реалом» о переходе этим или следующим летом
12:47 · Франция. Лига 1
«Реал» и «ПСЖ» до сих пор не начали переговоры по трансферу Мбаппе
11:57 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» готов выложить за Мбаппе 300 миллионов евро с учётом бонусов 7
Все новости
Рекомендуем