​Неймар не стремится уйти из «ПСЖ»

Звёздное трио нападающих в «ПСЖ» уже распалось – Лионель Месси переходит в «Интер Майами». Также из французского клуба может уйти Килиан Мбаппе, которого связывают с «Реалом». Ходили слухи и о возможном отъезде Неймара, но бразилец не стремится покинуть «ПСЖ». Об этом на своих страницах рассказывает L’Equipe.

По данным источника, вариант с переездом в Саудовскую Аравию на данном этапе 31-летнему форварду не интересен. Неймар готов продолжать играть за «ПСЖ». Действующий контракт бразильца рассчитан до конца июня 2025 года.

Напомним, что в 2017 году «ПСЖ» купил Неймара за 222 миллиона евро. Это рекордный трансфер в истории футбола.