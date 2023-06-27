​Неймар подешевел, как и Месси

Во вторник специалисты авторитетного портала transfermarkt пересмотрели оценочные стоимости футболистов из чемпионата Франции. Лионель Месси, который до конца июня будет числиться в «ПСЖ», а уже затем перейдёт в «Интер Майами», подешевел на 10 миллионов евро, о чём мы уже сообщали. Другой звёздный форвард, Неймар, тоже потерял 10 миллионов евро в оценочной стоимости. Бразилец теперь имеет ценник в 60 миллионов евро.

Стоит сказать, что Неймар не играл за «ПСЖ» с февраля. Футболист восстанавливается после серьёзной травмы лодыжки.

Добавим, что Неймар остаётся самым дорогим футболистом в истории. В 2017 году «ПСЖ» заплатил за его трансфер 222 миллиона евро.