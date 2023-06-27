​Оценочная стоимость Мбаппе не изменилась

Во вторник на страницах портала transfermarkt обновились ценники футболистов, которые выступают в чемпионате Франции. Мы уже сообщали о том, что российский хавбек «Монако» Александр Головин подорожал, а покидающий «ПСЖ» звёздный Лионель Месси подешевел. Теперь отметим и тот факт, что оценочная стоимость Килиана Мбаппе осталась неизменной – француза оценивают в 180 миллионов евро.

Килиан Мбаппе и Эрлинг Холанн считаются самыми дорогими футболистами в мире по оценке transfermarkt.

Напомним, что Мбаппе слухи активно связывают с «Реалом». Трансфер может состояться уже этим летом.

​Названа сумма возможного трансфера Мбаппе в «Реал»