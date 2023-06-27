​Месси подешевел на 10 млн евро - во сколько теперь оценивают аргентинца

Специалисты авторитетного портала transfermarkt пересмотрели оценочную стоимость звёздного Лионеля Месси. Теперь семикратного обладателя «Золотого мяча» оценивают в 35 миллионов евро. По сравнению с предыдущей оценкой Месси подешевел на 10 миллионов.

Последние два сезона Лионель Месси провёл в «ПСЖ». Аргентинец решил не продлевать контракт с грандом Лиги 1, а переехать в МЛС. Теперь Месси будет выступать за «Интер Майами». Дебют Лео в новой команде ожидается во второй половине июля.

Добавим, что пик трансферной стоимости Лионеля Месси имел место быть в 2018 году. Тогда аргентинца оценивали в 180 миллионов евро.

​Названа дата презентации Месси в «Интер Майами»