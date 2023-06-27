​Головин подорожал

Эксперты авторитетного портала transfermarkt пересмотрели оценочные стоимости футболистов из чемпионата Франции. Российский полузащитник «Монако» Александр Головин теперь оценивается в 28 миллионов евро. По сравнению с предыдущей оценкой Головин показал +3 миллиона.

В сезоне 2022/2023 Александр Головин забил восемь голов и отдал восемь голевых передач в 45 матчах за «Монако».

Головин занимает первое место в рейтинге самых дорогих футболистов из России по оценкам transfermarkt. Вторым идёт Матфей Сафонов из «Краснодара» (16 миллионов евро), а третьим – Арсен Захарян из «Динамо» (15 миллионов евро).