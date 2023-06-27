«Реал» и «ПСЖ» до сих пор не начали переговоры по трансферу Мбаппе

Мадридский «Реал» всё ещё не выходил на связь с «ПСЖ» по трансферу нападающего Килиана Мбаппе. По информации от журналиста Санти Ауна, переговоры между клубами до сих пор не начались.

«ПСЖ» намерен продать Мбаппе этим летом, чтобы не потерять его через год бесплатно. Килиан не против остаться ещё на один сезон, но если «Реал» сможет оформить трансфер, игрок будет открыт к переходу.

Ранее сообщалось, что «ПСЖ» оценивает Мбаппе в сумму около 250 миллионов евро, что может сделать француза самым дорогим игроком в истории футбола. Отметим, в минувшем розыгрыше Лиги 1 Килиан отметился 29 голами.