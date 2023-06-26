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Чемпионат Франции. Лига 1

Ляказеттом интересуются в Саудовской Аравии слухи

26 Июня 2023 • 21:42 Комментировать

Клубы Саудовской Аравии не теряют надежд на подписание как можно большего числа европейских звёзд.

По информации журналиста Фабриса Хокинса, неназванный клуб Про-лиги проявляет интерес к лидеру «Лиона» Александру Ляказетту. Сообщается, что в настоящий момент нападающий не заинтересован в смене чемпионата. Он хорошо себя чувствует в «Лионе» после успешного сезона.

Напомним, что в прошедшем розыгрыше Лиги 1 Ляказетт забил 27 голов при пяти ассистах в 35 матчах. Тем не менее его подвиги не помогли клубу вернуться в Лигу чемпионов, поскольку «Лион» завершил сезон на седьмом месте.

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Лион Александр Ляказетт трансферы футбола - лето 2023
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