Клубы Саудовской Аравии не теряют надежд на подписание как можно большего числа европейских звёзд.

По информации журналиста Фабриса Хокинса, неназванный клуб Про-лиги проявляет интерес к лидеру «Лиона» Александру Ляказетту. Сообщается, что в настоящий момент нападающий не заинтересован в смене чемпионата. Он хорошо себя чувствует в «Лионе» после успешного сезона.

Напомним, что в прошедшем розыгрыше Лиги 1 Ляказетт забил 27 голов при пяти ассистах в 35 матчах. Тем не менее его подвиги не помогли клубу вернуться в Лигу чемпионов, поскольку «Лион» завершил сезон на седьмом месте.