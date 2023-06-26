​Паредес начнёт предсезонку с «ПСЖ»

В сезоне 2022/2023 полузащитник Леандро Паредес выступал за «Ювентус» на правах аренды. На днях туринский клуб объявил, что аргентинский футболист вернётся в «ПСЖ». Теперь слухи связывают 28-летнего Паредеса с «Галатасараем».

Как сообщает в социальных сетях журналист Гастон Эдул, «Галатасарай» пока не предпринимал никаких действий по подписанию Паредеса. Так, турецкий клуб не делал предложение и даже не связывался с окружением игрока. Пока речь идёт только об интересе к футболисту, не более того.

Отмечается, что Паредес собирается начать предсезонку с «ПСЖ», а уже потом принять решение по будущему.