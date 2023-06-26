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Жардим возглавил катарский «Аль-Райян» официально

26 Июня 2023 • 20:35 Комментировать

Португальский специалист Леонарду Жардим официально продолжит тренерскую карьеру в катарском футбольном клубе «Аль-Райян». Об этом сообщает клубная пресс-служба. Отмечается, что тренер будет работать с командой на протяжении двух ближайших сезонов – на столько рассчитан его контракт.

Напомним, что 48-летний Жардим больше всего известен как тренер «Монако» - у руля «монегасков» он пробыл с 2014 по 2019 годы. На Ближнем Востоке специалист трудится с 2021 года, с 2021 по 2022 годы он возглавлял саудовский «Аль-Хиляль», а в 2022 году работал в эмиратском клубе «Шабаб Аль-Ахли».

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Евро-Футбол.Ру,
Леонарду Жардим Аль-Райян
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