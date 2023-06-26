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Чемпионат Франции. Лига 1

​Месси признали лучшим легионером Лиги 1

26 Июня 2023 • 14:28 Комментировать

Нападающий Лионель Месси был признан лучшим иностранным футболистом чемпионата Франции в сезоне 2022/2023. Об этом рассказывает пресс-служба Лиги 1.

В 32 матчах прошедшего чемпионата Франции Месси записал на свой счёт 16 голов и 16 результативных передач на партнёров. «ПСЖ» с Лионелем в составе стал чемпионом страны. По завершению сезона звёздный аргентинец решил не продлевать свой контракт с грандом Лиги 1.

Теперь Лео Месси будет выступать за «Интер Майами». Дебют аргентинского нападающего в своём новом клубе ожидается во второй половине июля.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси ПСЖ
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