​Месси признали лучшим легионером Лиги 1

Нападающий Лионель Месси был признан лучшим иностранным футболистом чемпионата Франции в сезоне 2022/2023. Об этом рассказывает пресс-служба Лиги 1.

В 32 матчах прошедшего чемпионата Франции Месси записал на свой счёт 16 голов и 16 результативных передач на партнёров. «ПСЖ» с Лионелем в составе стал чемпионом страны. По завершению сезона звёздный аргентинец решил не продлевать свой контракт с грандом Лиги 1.

Теперь Лео Месси будет выступать за «Интер Майами». Дебют аргентинского нападающего в своём новом клубе ожидается во второй половине июля.