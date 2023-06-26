«ПСЖ» вынес решение по Паредесу

Аргентинский хавбек Леандро Паредес, который в прошлом сезоне выступал за туринский «Ювентус» на правах аренды из «ПСЖ», близок к уходу из парижского гранда. По сведениям журналиста Николо Скиры, чемпион Франции не заинтересован в дальнейшем сотрудничестве с игроком.

У Паредеса уже есть вариант продолжения карьеры. Интерес к Леандро проявляет стамбульский «Галатасарай». Портал Transfermarkt оценивает стоимость Паредеса в 12 миллионов евро. Его контракт рассчитан до середины следующего года.

В прошлом сезоне Серии А полузащитник принял участие в 25 матчах, отметившись одним забитым мячом.