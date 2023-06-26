Президент Федерации футбола Франции высказался о трансфере Мбаппе

Президент Федерации футбола Франции Филипп Диалло поделился мнением о будущем нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе.

«Любой руководитель хочет иметь в своем чемпионате лучших игроков. Именно они заставляют нас мечтать, меняют ход матчей. Должен ли остаться Мбаппе? Чем дольше он будет находиться в Лиге 1, тем будет лучше для французского футбола. Но я не имею права влиять на его выбор», - передает слова руководителя Footmercato.

Ранее сообщалось, что Мбаппе может перейти в мадридский «Реал» из-за нежелания продлевать контракт с «ПСЖ». Его трудовое соглашение рассчитано до лета 2024 года.