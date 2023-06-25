Испанский специалист Луис Энрике сменит на посту главного тренера «ПСЖ» Кристофа Галтье.

Le Parisien утверждает, что «ПСЖ» официально объявит об увольнении Галтье в среду, 28 июня. По сведениям источника, Энрике уже приступил к работе в стане чемпионов Франции. Трудовой договор 53-летнего Энрике с «ПСЖ» будет рассчитан два года. Возможно, в соглашении будет прописана опция возможного продления контракта еще на один сезон.

Галтье возглавил парижан прошлым летом. Под его руководством команда стала чемпионом Франции, но в Лиге чемпионов не смогла пройти дальше 1/8 финала турнира.