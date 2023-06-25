​Зидан оценил выступления Мбаппе

Легенда французского футбола Зинедин Зидан оценил выступления форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе.

«Я надеюсь, что однажды он выиграет «Золотой мяч». Также надеюсь, что он выиграет ещё много титулов. То, что он делает для «ПСЖ» и сборной Франции, просто фантастика. Я являюсь фанатом Мбаппе», - сказал Зидан в программе SaberDesfa на Telefoot.

Действующий контракт 24-летнего Килиана Мбаппе с «ПСЖ» истекает через год. Футболист уже сообщил, что не планирует продлевать трудовое соглашение. Поговаривают, что уже этим летом Мбаппе может оказаться в «Реале».

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