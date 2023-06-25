​Зидан допускает, что не был бы звездой футбола в наши дни

Зинедин Зидан показывал невероятный футбол в девяностых и нулевых годах. При этом француз допускает, что он не был бы звездой, если бы выступал сейчас.

«В моё время футбол был менее физическим. Тогда ты мог за счёт одной лишь техники забраться высоко. Теперь, как мне кажется, это не так просто. Сегодняшний футбол гораздо сложнее. Возможно, моё телосложение в это время сыграло бы со мной злую шутку», - сказал Зидан в программе SaberDesfa на Telefoot.

Также Зинедин Зидан подчеркнул, что хотел бы вернуться к тренерской работе. Француз уже два года не имеет клубной прописки после ухода из «Реала».