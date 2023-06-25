Зидан высказался о своём будущем

Известный тренер Зинедин Зидан в очередной раз дал комментарий по поводу своего будущего. Как известно, француз уже два года находится без клубной прописки после ухода из «Реала».

«Вернуться и работать во Франции? Ничего нельзя исключать. Я знаю, чего хочу, а чего не хочу. Если этот перерыв возник, то он должен был быть. Я надеюсь, что могу вернуться к работе.

Скучаю ли я по адреналину высокого уровня? Да, конечно. У меня его нет уже два года. Но он придёт», - сказал Зидан в программе SaberDesfa на Telefoot.

В последние годы Зинедина Зидана связывали со сборной Франции, однако после успешного чемпионата мира – 2022 Дидье Дешам продлил контракт с федерацией.