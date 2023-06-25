Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Франции. Лига 1

Зидан высказался о своём будущем

25 Июня 2023 • 13:40 Комментировать

Известный тренер Зинедин Зидан в очередной раз дал комментарий по поводу своего будущего. Как известно, француз уже два года находится без клубной прописки после ухода из «Реала».

«Вернуться и работать во Франции? Ничего нельзя исключать. Я знаю, чего хочу, а чего не хочу. Если этот перерыв возник, то он должен был быть. Я надеюсь, что могу вернуться к работе.

Скучаю ли я по адреналину высокого уровня? Да, конечно. У меня его нет уже два года. Но он придёт», - сказал Зидан в программе SaberDesfa на Telefoot.

В последние годы Зинедина Зидана связывали со сборной Франции, однако после успешного чемпионата мира – 2022 Дидье Дешам продлил контракт с федерацией.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Зинедин Зидан
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 25 Июня
13:59 · Франция. Лига 1
​Зидан оценил выступления Мбаппе
13:49 · Франция. Лига 1
​Зидан допускает, что не был бы звездой футбола в наши дни
13:40 · Франция. Лига 1
Зидан высказался о своём будущем
10:36 · Англия. Премьер-лига
«Челси» повесил ценник на Пулишича 1
10:26 · Франция. Лига 1
Неймар: «Будь футбол индивидуальным видом спорта, я бы уже достиг всех целей»
07:29 · Испания. Ла Лига
Селюк высказался о трансфере Мбаппе в «Реал» 2
07:23 · Франция. Лига 1
Селюк назвал главную проблему «ПСЖ»
07:18 · Англия. Премьер-лига
Байдачный: «Холанну и Мбаппе нужно доказать, что они стоят хотя бы половины Месси» 2
01:23 · Германия. Бундеслига
«Бавария» и «ПСЖ» близки к договорённости по Эрнандесу – названа возможная сумма трансфера
00:16 · Франция. Лига 1
Паредес: «Хочу остаться в «ПСЖ»
24 Июня
21:42 · Англия. Премьер-лига
Пулишич может продолжить карьеру в Лиге 1
21:19 · Франция. Лига 1
Стало известно, что препятствует назначению Энрике в «ПСЖ» слухи
17:48 · Франция. Лига 1
​Мбаппе обратился к Месси
17:43 · Италия. Серия А
«Ювентус» хочет подписать Икарди — известна сумма потенциального трансфера 1 слухи
16:12 · Германия. Бундеслига
«ПСЖ» ускоряется в сделке по Люка Эрнандесу
Все новости
Рекомендуем