​Месси назвал два своих больших разочарования в «ПСЖ»

Лионель Месси покинул «ПСЖ» после двух проведённых сезонов. Звёздный футболист в ходе интервью для beIN Sports высказался о своих разочарованиях во Франции.

«Моя цель – всегда выигрывать всё. Одна из целей – Лига чемпионов. За два года нам не удалось выиграть этот турнир, и это были два больших разочарования. Но на фоне желания клуба выиграть Лигу чемпионов мы должны придавать значение и трофеям, которые смогли завоевать», - сказал Месси.

Напомним, что в обоих сезонах с Месси «ПСЖ» вылетал из Лиги чемпионов уже на стадии 1/8 финала, уступая там «Реалу» и «Баварии».

Ранее было объявлено о переходе Месси в «Интер Майами».

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