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Чемпионат Франции. Лига 1

​Месси назвал два своих больших разочарования в «ПСЖ»

25 Июня 2023 • 13:12 Комментировать (2)

Лионель Месси покинул «ПСЖ» после двух проведённых сезонов. Звёздный футболист в ходе интервью для beIN Sports высказался о своих разочарованиях во Франции.

«Моя цель – всегда выигрывать всё. Одна из целей – Лига чемпионов. За два года нам не удалось выиграть этот турнир, и это были два больших разочарования. Но на фоне желания клуба выиграть Лигу чемпионов мы должны придавать значение и трофеям, которые смогли завоевать», - сказал Месси.

Напомним, что в обоих сезонах с Месси «ПСЖ» вылетал из Лиги чемпионов уже на стадии 1/8 финала, уступая там «Реалу» и «Баварии».

Ранее было объявлено о переходе Месси в «Интер Майами».

​Месси признался, с какими проблемами столкнулся в «ПСЖ»

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси ПСЖ
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Комментарии (2)
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Alex1972
25 Июня 2023 в 13:55
Так пистолет (ЧМ), Володя, перевесит сто тысяч улик (ЛЧ).. А-ха-ха-ха...
ингерман
25 Июня 2023 в 13:49
ай шмеци ты ужэ никто.. А-ха-ха-ха! )))
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