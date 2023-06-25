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Неймар: «Будь футбол индивидуальным видом спорта, я бы уже достиг всех целей»

25 Июня 2023 • 10:26 Комментировать

Форвард «ПСЖ» и сборной Бразилии Неймар заявил, что если бы футбол не был командным видом спорта, то он уже давно добился бы всех высот.

«Будь футбол индивидуальным видом спорта, я бы уже достиг всех целей. Но нет… Конечно, из-за моего имени большое давление. Как на поле, так и за его пределами. Иногда мне не нравится критика в свой адрес, ведь это моя личная жизнь, и я могу делать, что хочу», - передает слова нападающего Band Sports.

31-летний нападающий выступает за парижский гранд с лета 2017 года. Его трудовой договор с «ПСЖ» рассчитан до конца июня 2025 года. Его трансферный ценник – 70 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Неймар
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