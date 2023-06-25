Известно, почему Мбаппе решил уйти из «ПСЖ»

Звезда «ПСЖ» Килиан Мбаппе задумался об уходе из клуба, потому что руководство не выполнило его пожелания. Согласно данным журналиста Андреса Онрубия, 24-летний форвард хотел, чтобы команду возглавил Зинедин Зидан, однако этого так и не произошло.

Кроме того, нападающий рассчитывал, что ряды команды пополнит Роберт Левандовски. Килиан лично обсуждал трансфер с польским бомбардиром, но сделка не была оформлена.

В данный момент у Мбаппе напряженные отношения с руководством парижского гранда. Нападающий принял решение не продлевать контракт, который истекает летом следующего года.

«ПСЖ» выбрал нападающего, который заменит Мбаппе