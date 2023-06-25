Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Франции. Лига 1

Известно, почему Мбаппе решил уйти из «ПСЖ»

25 Июня 2023 • 07:55 Комментировать

Звезда «ПСЖ» Килиан Мбаппе задумался об уходе из клуба, потому что руководство не выполнило его пожелания. Согласно данным журналиста Андреса Онрубия, 24-летний форвард хотел, чтобы команду возглавил Зинедин Зидан, однако этого так и не произошло.

Кроме того, нападающий рассчитывал, что ряды команды пополнит Роберт Левандовски. Килиан лично обсуждал трансфер с польским бомбардиром, но сделка не была оформлена.

В данный момент у Мбаппе напряженные отношения с руководством парижского гранда. Нападающий принял решение не продлевать контракт, который истекает летом следующего года.

«ПСЖ» выбрал нападающего, который заменит Мбаппе

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Зинедин Зидан Роберт Левандовски Килиан Мбаппе
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 25 Июня
07:29 · Испания. Ла Лига
Селюк высказался о трансфере Мбаппе в «Реал»
07:23 · Франция. Лига 1
Селюк назвал главную проблему «ПСЖ»
07:18 · Англия. Премьер-лига
Байдачный: «Холанну и Мбаппе нужно доказать, что они стоят хотя бы половины Месси»
01:23 · Германия. Бундеслига
«Бавария» и «ПСЖ» близки к договорённости по Эрнандесу – названа возможная сумма трансфера
00:16 · Франция. Лига 1
Паредес: «Хочу остаться в «ПСЖ»
24 Июня
21:42 · Англия. Премьер-лига
Пулишич может продолжить карьеру в Лиге 1
21:19 · Франция. Лига 1
Стало известно, что препятствует назначению Энрике в «ПСЖ» слухи
17:48 · Франция. Лига 1
​Мбаппе обратился к Месси
17:43 · Италия. Серия А
«Ювентус» хочет подписать Икарди — известна сумма потенциального трансфера 1 слухи
16:12 · Германия. Бундеслига
«ПСЖ» ускоряется в сделке по Люка Эрнандесу
14:55 · Франция. Лига 1
Агент Хакими: «Ашраф полностью сфокусирован на «ПСЖ», это наш проект»
13:08 · Франция. Лига 1
«ПСЖ» обратился к Месси
12:57 · Испания. Ла Лига
Кондогбия согласовал с «Марселем» контракт до 2026 года
12:29 · Испания. Ла Лига
Агент Хакими: «Реал» всегда будет домом Ашрафа»
11:53 · Россия. Премьер-лига
Ловрен: «Иногда Дзюба реально сумасшедший»
Все новости
Рекомендуем