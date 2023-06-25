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Чемпионат Франции. Лига 1

Селюк назвал главную проблему «ПСЖ»

25 Июня 2023 • 07:23 Комментировать

Известный футбольный агент Дмитрий Селюк поделился мнением о французском клубе «ПСЖ», а также игроках, которые переходят к ним.

«ПСЖ» - топовый клуб. Я бы не сказал, что проблема парижан в слабости лиги. «ПСЖ» рассматривается игроками как денежный мешок. Туда идут заработать, а не выиграть. У футболистов нет мотивации», - рассказал агент в эфире радио «Движение».

Напомним, что в минувшем сезоне «ПСЖ» в очередной раз стал чемпионом Франции. В Лиге чемпионов парижский коллектив выступил неудачно, уступив на стадии 1/8 финала мюнхенской «Баварии» по сумме двухматчевого противостояния.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Дмитрий Селюк
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