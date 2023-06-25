Паредес: «Хочу остаться в «ПСЖ»

Полузащитник «Пари Сен-Жермен» Леандро Паредес хотел бы продолжить выступления в клубе.

Аргентинец отыграл прошедший сезон в «Ювентусе» на правах аренды, но вскоре вернётся в расположение парижан, так как итальянский клуб решил не оформлять выкуп. Будущее Паредеса остаётся неопределённым – оно будет зависеть от нового тренера «ПСЖ», которым скоро, как ожидается, станет Луис Энрике.

«Конечно, мой предпочтительный вариант – остаться в «ПСЖ». Я очень рад работать под руководством Луиса Энрике, и я обязательно останусь, если это будет зависеть от меня», – приводит Diario Ole слова 28-летнего хавбека.