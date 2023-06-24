«Пари Сен-Жермен» планирует в ближайшее время объявить на назначении Луиса Энрике на пост главного тренера, но остаётся одна проблема.

Испанский специалист уже договорился с парижским клубом и теперь ждёт, когда официально заступит на тренерский мостик. По сведениям журналиста Фабриса Хокинса, этого до сих пор не произошло по причине продолжающихся переговоров с Кристофом Галтье – нынешним рулевым «ПСЖ» – об условиях досрочного прекращения сотрудничества. Стороны по-прежнему не нашли компромисс, что препятствует приходу Энрике.

Напомним, что контракт Кристофа Галтье истекает через год. Клубу придётся выплатить ему неустойку за расторжение договора.