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Стало известно, что препятствует назначению Энрике в «ПСЖ» слухи

24 Июня 2023 • 21:19 Комментировать

«Пари Сен-Жермен» планирует в ближайшее время объявить на назначении Луиса Энрике на пост главного тренера, но остаётся одна проблема.

Испанский специалист уже договорился с парижским клубом и теперь ждёт, когда официально заступит на тренерский мостик. По сведениям журналиста Фабриса Хокинса, этого до сих пор не произошло по причине продолжающихся переговоров с Кристофом Галтье – нынешним рулевым «ПСЖ» – об условиях досрочного прекращения сотрудничества. Стороны по-прежнему не нашли компромисс, что препятствует приходу Энрике.

Напомним, что контракт Кристофа Галтье истекает через год. Клубу придётся выплатить ему неустойку за расторжение договора.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Луис Энрике Кристоф Галтье
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