​Мбаппе обратился к Месси

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе обратился к Лионелю Месси. В субботу аргентинскому футболисту исполнилось 36 лет.

«Легенда, с днём рождения. Я желаю всего самого лучшего тебе, твоей семье и друзьям. Спасибо за эти два года в Париже. Я многому научился у тебя как у игрока, партнёра, соперника и человека. Я благодарен. Удачи в новом приключении», - написал Мбаппе в социальных сетях.

Ранее в прессе появилась информация о том, что Лионель Месси переход уходом из «ПСЖ» советовал Килиану Мбаппе перебраться в «Барселону».

Как известно, после двух сезонов в «ПСЖ» Месси не стал продлевать контракт. Теперь аргентинец будет выступить за «Интер Майами».

​Его испортил Макрон? Как Мбаппе становится токсичным