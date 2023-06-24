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Чемпионат Франции. Лига 1

​Мбаппе обратился к Месси

24 Июня 2023 • 17:48 Комментировать

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе обратился к Лионелю Месси. В субботу аргентинскому футболисту исполнилось 36 лет.

«Легенда, с днём рождения. Я желаю всего самого лучшего тебе, твоей семье и друзьям. Спасибо за эти два года в Париже. Я многому научился у тебя как у игрока, партнёра, соперника и человека. Я благодарен. Удачи в новом приключении», - написал Мбаппе в социальных сетях.

Ранее в прессе появилась информация о том, что Лионель Месси переход уходом из «ПСЖ» советовал Килиану Мбаппе перебраться в «Барселону».

Как известно, после двух сезонов в «ПСЖ» Месси не стал продлевать контракт. Теперь аргентинец будет выступить за «Интер Майами».

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси ПСЖ Килиан Мбаппе Интер Майами
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