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Агент Хакими: «Ашраф полностью сфокусирован на «ПСЖ», это наш проект»

24 Июня 2023 • 14:55 Комментировать

Агент Алехандро Камано, представляющий интересы правого защитника «ПСЖ» Ашрафа Хакими, рассказал о планах своего клиента на будущее.

«Ашраф полностью сфокусирован на «ПСЖ», это наш проект. Спортивный директор Луиш Кампуш знает о моём уважении и уверенности в будущем. Я думаю, он сможет изменить ситуацию. Посмотрим, с чем Хакими столкнётся в будущем», – цитирует Камано журналист Фабрицио Романо.

Ранее в прессе не раз появлялись слухи, согласно которым Хакими мечтает о возвращении в мадридский «Реал». Ситуация особенно накалилась после новости о том, что главный тренер «королевского клуба» Карло Анчелотти хочет провернуть трансфер марокканца.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Ашраф Хакими трансферы футбола - лето 2023
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