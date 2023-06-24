Агент Хакими: «Ашраф полностью сфокусирован на «ПСЖ», это наш проект»

Агент Алехандро Камано, представляющий интересы правого защитника «ПСЖ» Ашрафа Хакими, рассказал о планах своего клиента на будущее.

«Ашраф полностью сфокусирован на «ПСЖ», это наш проект. Спортивный директор Луиш Кампуш знает о моём уважении и уверенности в будущем. Я думаю, он сможет изменить ситуацию. Посмотрим, с чем Хакими столкнётся в будущем», – цитирует Камано журналист Фабрицио Романо.

Ранее в прессе не раз появлялись слухи, согласно которым Хакими мечтает о возвращении в мадридский «Реал». Ситуация особенно накалилась после новости о том, что главный тренер «королевского клуба» Карло Анчелотти хочет провернуть трансфер марокканца.