«ПСЖ» обратился к Месси

В субботу, 24 июня, день рождения отмечает Лионель Месси. Одному из наиболее известных футболистов на планете исполнилось 36 лет. К своему теперь уже бывшему футболисту обратился «ПСЖ».

«С днём рождения, Лео», - написала пресс-служба клуба под поздравительным видеороликом в социальных сетях.

Напомним, что Месси выступал за «ПСЖ» на протяжении двух последних сезонов. После этого семикратный обладатель «Золотого мяча» решил не продлевать контракт. Новым клубом Лео стал «Интер Майами», дебют форварда ожидается в средине июля.

Ранее в прессе появилась информация о том, что Лионель Месси советовал Килиану Мбаппе перейти в «Барселону».