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Чемпионат Франции. Лига 1

Зидан рассказал, как относится к Мбаппе

24 Июня 2023 • 11:29 Комментировать

Бывший главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан поделился мнением о нападающем сборной Франции и «ПСЖ» Килиане Мбаппе.

«Надеюсь, Мбаппе выиграет много «Золотых мячей». Невероятно то, что он делает для сборной Франции и своего клуба. Я восхищен его игрой», - передает слова Зинедина AS.

Ранее стало известно, что Килиан отказался подписывать новое трудовое соглашение с парижским грандом. Срок действующего трудового соглашения между сторонами рассчитан до середины следующего года.

В минувшем сезоне чемпионата Франции Мбаппе провел 34 поединка, в которых отметился 29 забитыми мячами и пятью результативными передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Зинедин Зидан Килиан Мбаппе
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