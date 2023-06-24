Зидан рассказал, как относится к Мбаппе

Бывший главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан поделился мнением о нападающем сборной Франции и «ПСЖ» Килиане Мбаппе.

«Надеюсь, Мбаппе выиграет много «Золотых мячей». Невероятно то, что он делает для сборной Франции и своего клуба. Я восхищен его игрой», - передает слова Зинедина AS.

Ранее стало известно, что Килиан отказался подписывать новое трудовое соглашение с парижским грандом. Срок действующего трудового соглашения между сторонами рассчитан до середины следующего года.

В минувшем сезоне чемпионата Франции Мбаппе провел 34 поединка, в которых отметился 29 забитыми мячами и пятью результативными передачами.