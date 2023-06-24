Верратти назвал лучшее воспоминание из прошлого сезона

Опорный полузащитник «ПСЖ» Марко Верратти поделился воспоминаниями о прошлом сезоне.

«Какое самое лучшее воспоминание о прошлом сезоне? Это победа над «Марселем» (3:0) в чемпионате Франции. Тогда мы победили на стадионе, где нам всегда желают поражения. «ПСЖ» прекрасно провел тот вечер, мы забивали голы и держали соперника в страхе», - передает слова итальянского полузащитника пресс-служба парижского клуба.

В прошлом сезоне Верратти сыграл 38 поединков за французскую команду в Лиге 1. Итальянец получил десять желтых карточек и один раз был удален с поля.