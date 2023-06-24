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Паредес высказался о негативном отношении фанатов «ПСЖ» к Месси

24 Июня 2023 • 10:29 Комментировать

Хавбек сборной Аргентины Леандро Паредес высказался о негативном отношении парижских болельщиков к себе и Лионелю Месси, недавно покинувшему «ПСЖ».

«Почему у фанатов такое отношение ко мне и Лео? Понятия не имею. Я провел четыре года в Париже, мне там нравилось. Мы провели много хороших матчей, были близки к победе в Лиге чемпионов. Но я не могу объяснить весь негатив, который свалился на нас», - передает слова Паредеса Tyc Sports.

Минувший сезон Паредес провел в туринском «Ювентусе». Что касается Месси, то 35-летний нападающий покинул французский гранд по завершении сезона и перешел в «Интер Майами».

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси ПСЖ Леандро Паредес
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