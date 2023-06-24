Полузащитник «ПСЖ» Руис: «Трудно оставаться на первом месте в чемпионате целый год»

Полузащитник «ПСЖ» Фабиан Руис поделился мнением о выступлениях парижан в минувшем сезоне.

Напомним, «ПСЖ» выиграл чемпионат Франции, опередив второй «Ланс» в турнирной таблице на одно очко. Руис считает, что парижане могут быть довольны своими результатами в Лиге 1.

«Трудно оставаться на первом месте в чемпионате целый год. Я думаю, что мы можем быть довольны нашим сезоном», — цитирует Руиса пресс-служба французского клуба.

Руис перешёл в «ПСЖ» летом прошлого года из «Наполи» за 23 миллиона евро. В составе парижан 27-летний испанец провёл 37 матчей, забил три гола и отдал три результативные передачи.