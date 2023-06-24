Кампуш покинет «ПСЖ» вместе с Мбаппе

Футбольный функционер Луиш Кампуш, который является спортивным советником в «ПСЖ», может покинуть парижский топ-клуб.

Согласно сведениям PSG Community, португальский специалист уйдет из клуба одновременно с трансфером нападающего Килиана Мбаппе. Боссам клуба не по душе приятельские отношения Кампуша с футбольным агентом Жорже Мендешем, следствием которых стали различные трансферы.

Ранее в прессе сообщалось о том, что Мбаппе может покинуть «ПСЖ» этим летом из-за нежелания подписывать новый контракт с клубом. Действующее соглашение между сторонами рассчитано до середины следующего года.