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Чемпионат Франции. Лига 1

«ПСЖ» установил дедлайн переговоров с Мбаппе

24 Июня 2023 • 07:41 Комментировать

В «ПСЖ» выдвинули требование к звездному нападающему команды Килиану Мбаппе. Как сообщил посредством социальных сетей инсайдер Дани Хиль, французский клуб дал 24-летнему игроку три недели для принятия окончательного решения.

Боссы клуба хотят услышать финальную позицию нападающего относительно его будущего. Ранее сообщалось, что Мбаппе отказался от продления контракта с «ПСЖ». Срок действующего соглашения между сторонами рассчитан до лета 2024 года.

Главным претендентом на Килиана считается мадридский «Реал». Форварда продадут «сливочным», если он откажется от нового соглашения с «ПСЖ».

«ПСЖ» выбрал нападающего, который заменит Мбаппе

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Килиан Мбаппе трансферы футбола - лето 2023
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