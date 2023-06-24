«ПСЖ» установил дедлайн переговоров с Мбаппе

В «ПСЖ» выдвинули требование к звездному нападающему команды Килиану Мбаппе. Как сообщил посредством социальных сетей инсайдер Дани Хиль, французский клуб дал 24-летнему игроку три недели для принятия окончательного решения.

Боссы клуба хотят услышать финальную позицию нападающего относительно его будущего. Ранее сообщалось, что Мбаппе отказался от продления контракта с «ПСЖ». Срок действующего соглашения между сторонами рассчитан до лета 2024 года.

Главным претендентом на Килиана считается мадридский «Реал». Форварда продадут «сливочным», если он откажется от нового соглашения с «ПСЖ».

«ПСЖ» выбрал нападающего, который заменит Мбаппе