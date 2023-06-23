57-летний испанский специалист Марселино Гарсия Тораль официально стал новым главным тренером «Марселя». Об этом сообщает клубная пресс-служба.

Как добавляет в своих соцсетях инсайдер Фабрицио Романо, тренер заключил контракт с французским клубом на два ближайших сезона – до лета 2025 года.

Напомним, что Марселино не работал практически год. В конце сезона-2021/22 он покинул своё предыдущее место работы – «Атлетик» из Бильбао.

Минувший сезон «Марсель» завершил на третьем месте в Лиге 1 и сыграет в следующем сезоне в Лиге Европы.