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Чемпионат Франции. Лига 1

​Месси признался, с какими проблемами столкнулся в «ПСЖ»

23 Июня 2023 • 19:15 Комментировать

Нападающий Лионель Месси высказался о периоде в «ПСЖ». Как известно, аргентинец покинул гранд Лиги 1 после двух сезонов. Теперь Месси будет играть за «Интер Майами».

«Я приехал в «ПСЖ», потому что мне нравился клуб, и потому что там выступали мои друзья, знакомые и те, с кем я уже пересекался. Мне казалось, что там у меня будет более простая адаптация. Поэтому я выбрал этот клуб.

Правда в том, что адаптация получилась сложнее, чем я ожидал. Мне было сложно адаптироваться к изменениям. Плюс я приехал поздно, пропустил предсезонку. Мне и моей семье пришлось адаптироваться к новому городу. Это было тяжело», - сказал Месси в интервью BeIN Sport, полная версия которого выйдет в субботу.

​Месси рассказал об отношениях с фанатами «ПСЖ»

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси ПСЖ
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