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Чемпионат Франции. Лига 1

​Месси рассказал об отношениях с фанатами «ПСЖ»

23 Июня 2023 • 19:08 Комментировать

Лионель Месси покинул «ПСЖ» после двух лет выступлений. Звёздный футболист рассказал о своих отношениях с фанатами в Париже. Как известно, в последние месяцы Месси не раз освистывали с трибун стадиона «Парк де Пренс».

«Поначалу приём фанатов был очень хорошим. Позже люди стали относиться ко мне иначе, но часть публики относилась ко мне так же, как и в начале.

С фанатами был разрыв, но это не было моей инициативой. То же самое случалось с Неймаром и Мбаппе ранее. Ситуация была анекдотичной», - рассказал Месси в интервью для beIN Sports. Полная версия этого интервью выйдет в субботу вечером.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси ПСЖ
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