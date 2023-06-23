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Чемпионат Франции. Лига 1

Фонсека получил предложение от клуба из Саудовской Аравии

23 Июня 2023 • 14:25 Комментировать

Португальский специалист Паулу Фонсека, который занимает пост главного тренера французского «Лилля», имеет вариант продолжения карьеры в чемпионате Саудовской Аравии.

Согласно сведениям журналистов Footmercato, в услугах тренера заинтересован «Аль-Хиляль». Саудовцы сделали наставнику предложение, условия которого не разглашаются.

Фонсека занял пост главного тренера «Лилля» летом 2022 года. Срок действующего контракта между сторонами рассчитан до окончания сезона-2023/2024.

По итогам минувшего розыгрыша Лиги 1 подопечные Фонсеки заняли пятое место в турнирной таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Лилль Паулу Фонсека Аль-Хиляль
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