Фонсека получил предложение от клуба из Саудовской Аравии

Португальский специалист Паулу Фонсека, который занимает пост главного тренера французского «Лилля», имеет вариант продолжения карьеры в чемпионате Саудовской Аравии.
Согласно сведениям журналистов Footmercato, в услугах тренера заинтересован «Аль-Хиляль». Саудовцы сделали наставнику предложение, условия которого не разглашаются.
Фонсека занял пост главного тренера «Лилля» летом 2022 года. Срок действующего контракта между сторонами рассчитан до окончания сезона-2023/2024.
По итогам минувшего розыгрыша Лиги 1 подопечные Фонсеки заняли пятое место в турнирной таблице.
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