​Неймар рассказал, за какой клуб мечтает сыграть

Нападающий «ПСЖ» Неймар высказался на тему своего будущего. Действующий контракт бразильца рассчитан ещё на два сезона.

«Жизнь футболиста очень динамична. Иногда вы находитесь в одном месте, а потом всё меняется. Очевидно, что я мечтаю снова сыграть в Бразилии, мечтаю снова сыграть за «Сантос». Надеюсь, что однажды это случится. Футбол полон сюрпризов», - рассказал Неймар Band Sports.

Неймар является воспитанником «Сантоса». Этот клуб форвард покинул в 2013 году, когда перебрался в «Барселону».

Стоит также сказать, что Неймар остаётся самым дорогим футболистом в истории. В 2017 году «ПСЖ» заплатил за трансфер бразильского нападающего 222 миллиона евро.