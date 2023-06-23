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Чемпионат Франции. Лига 1

Неймару грозит штраф в миллион евро

23 Июня 2023 • 12:06 Комментировать

Звездный нападающий сборной Бразилии и «ПСЖ» Неймар может быть оштрафован на крупную сумму. Об этом рапортуют журналисты издания Lequipe.

Как стало известно источнику, крупное денежное взыскание грозит футболисту из-за экологических нарушений. В особняке Неймара в Рио-де-Жанейро проводились работы, которые сопровождались серьезными нарушениями. Рабочих обвиняют в несанкционированном заборе воды из реки для снабжения искусственного озера и отклонении водотока. Кроме того, был незаконно использован пляжный песок.

Сумма штрафа составит порядка одного миллиона евро.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Неймар
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