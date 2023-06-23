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Чемпионат Франции. Лига 1

Известна позиция Энрике по будущему Мбаппе в «ПСЖ»

23 Июня 2023 • 10:07 Комментировать

Испанский специалист Луис Энрике, который близок к подписанию трудового соглашения с французским «ПСЖ», не собирается принимать жесткую позицию касательно будущего звездного форварда Килиана Мбаппе.

Как сообщает Sports Zone, наставник как не собирается удерживать игрока в команде, так и препятствовать его уходу. Ранее в СМИ сообщалось, что «ПСЖ» выдвинул ультиматум Килиану: либо он подписывает новый контракт, либо уходит.

Контракт Мбаппе с парижским грандом рассчитан до середины следующего года. Главным претендентом на 24-летнего футболиста является мадридский «Реал».

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Луис Энрике Килиан Мбаппе
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