Известна позиция Энрике по будущему Мбаппе в «ПСЖ»

Испанский специалист Луис Энрике, который близок к подписанию трудового соглашения с французским «ПСЖ», не собирается принимать жесткую позицию касательно будущего звездного форварда Килиана Мбаппе.

Как сообщает Sports Zone, наставник как не собирается удерживать игрока в команде, так и препятствовать его уходу. Ранее в СМИ сообщалось, что «ПСЖ» выдвинул ультиматум Килиану: либо он подписывает новый контракт, либо уходит.

Контракт Мбаппе с парижским грандом рассчитан до середины следующего года. Главным претендентом на 24-летнего футболиста является мадридский «Реал».