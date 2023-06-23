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Чемпионат Франции. Лига 1

Доннарумма намерен покинуть «ПСЖ»

23 Июня 2023 • 09:34 Комментировать

Вратарь «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумма намерен покинуть французский клуб. Об этом сообщает Sports Zone.

По сведениям источника, спортивный директор «ПСЖ» Луиш Кампуш не возражает против ухода итальянского голкипера, однако будущее Доннаруммы зависит от президента клуба Нассера Эль-Хелаифи и будущего наставника команды Луиса Энрике.

Также отмечается, что место итальянца в стане действующего чемпиона Франции может занять голкипер «Порту» Диогу Кошта.

Напомним, Доннарумма перешёл в «ПСЖ» летом 2021 года из «Милана». В минувшем сезоне 24-летний вратарь провёл за парижан 48 матчей, пропустил 52 гола и в 14 встречах сохранил свои ворота в неприкосновенности. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Италии в 50 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Джанлуиджи Доннарумма Диогу Кошта
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