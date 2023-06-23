Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Франции. Лига 1

Паредес: «Луис Энрике преуспеет в «ПСЖ»

23 Июня 2023 • 02:31 Комментировать

Полузащитник «Пари Сен-Жермен» Леандро Паредес прокомментировал возможное назначение Луиса Энрике на пост главного тренера команды.

Испанский специалист, как принято считать, находится в шаге от получения работы во главе парижского коллектива. По мнению Паредеса, у Энрике есть все шансы добиться успеха: «Энрике преуспеет в «ПСЖ», если в итоге будет назначен. Все высказываются о нём исключительно в положительном ключе», – заявил в интервью TyC Sports 28-летний аргентинский футболист, который вернётся в расположение «ПСЖ» после проведённого на правах аренды сезона в «Ювентусе».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Луис Энрике Леандро Паредес
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 23 Июня
02:31 · Франция. Лига 1
Паредес: «Луис Энрике преуспеет в «ПСЖ»
02:23 · Испания. Ла Лига
Испанские СМИ: «Реал» не намерен платить 250 млн евро за Мбаппе» слухи
02:02 · Франция. Лига 1
Паредес высказался о своём будущем
01:47 · Франция. Лига 1
Владельцы «Челси» прикупили себе и французский «Страсбург»
01:41 · Италия. Серия А
«ПСЖ» может предложить 150 млн евро за Осимхена слухи
01:18 · Испания. Ла Лига
Журналист: «На этот раз Мбаппе не ускользнёт от Переса»
01:02 · Испания. Ла Лига
Источник: «ПСЖ» и «Реал» согласовали стоимость трансфера Мбаппе слухи
00:18 · Италия. Серия А
Романо: «Ювентус» договорился с Веа»
22 Июня
23:18 · Испания. Ла Лига
«Реал» решил не откладывать подписание Мбаппе слухи
23:08 · Англия. Премьер-лига
«ПСЖ» предлагал Гюндогану более выгодные условия, чем «Барселона»
22:57 · Франция. Лига 1
«ПСЖ» готов отдать Руиса в аренду
22:03 · Англия. Премьер-лига
«Марсель» может усилиться защитником «Фулхэма»
21:27 · Италия. Серия А
«Ювентус» готов включить своего игрока в сделку по Веа
21:17 · Германия. Бундеслига
«ПСЖ» окончательно выбыл из борьбы за Маркуса Тюрама
21:03 · Испания. Ла Лига
«ПСЖ» предпримет финальную попытку убедить Мбаппе продлить контракт
Все новости
Рекомендуем