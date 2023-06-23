Паредес: «Луис Энрике преуспеет в «ПСЖ»

Полузащитник «Пари Сен-Жермен» Леандро Паредес прокомментировал возможное назначение Луиса Энрике на пост главного тренера команды.

Испанский специалист, как принято считать, находится в шаге от получения работы во главе парижского коллектива. По мнению Паредеса, у Энрике есть все шансы добиться успеха: «Энрике преуспеет в «ПСЖ», если в итоге будет назначен. Все высказываются о нём исключительно в положительном ключе», – заявил в интервью TyC Sports 28-летний аргентинский футболист, который вернётся в расположение «ПСЖ» после проведённого на правах аренды сезона в «Ювентусе».