Паредес высказался о своём будущем

Полузащитник «Пари Сен-Жермен» Леандро Паредес пока не знает, где будет играть в предстоящем сезоне.

Аргентинец провёл минувшую кампанию в «Ювентусе» на правах аренды, но не смог убедить «старую синьору» оформить выкуп. Контракт 28-летнего футболиста с «ПСЖ» истекает через год, но французский гранд, вероятно, будет готов расстаться с хавбеком уже в нынешнее межсезонье.

«Моё будущее ещё не определено. Мне предстоит вернуться в Париж, но сейчас я хочу насладиться отпуском. «Бока Хуниорс»? Нет, это произойдёт позже, сейчас я такой вариант не рассматриваю», – поведал в интервью TyC Sports Паредес.