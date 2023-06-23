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Чемпионат Франции. Лига 1

Паредес высказался о своём будущем

23 Июня 2023 • 02:02 Комментировать

Полузащитник «Пари Сен-Жермен» Леандро Паредес пока не знает, где будет играть в предстоящем сезоне.

Аргентинец провёл минувшую кампанию в «Ювентусе» на правах аренды, но не смог убедить «старую синьору» оформить выкуп. Контракт 28-летнего футболиста с «ПСЖ» истекает через год, но французский гранд, вероятно, будет готов расстаться с хавбеком уже в нынешнее межсезонье.

«Моё будущее ещё не определено. Мне предстоит вернуться в Париж, но сейчас я хочу насладиться отпуском. «Бока Хуниорс»? Нет, это произойдёт позже, сейчас я такой вариант не рассматриваю», – поведал в интервью TyC Sports Паредес.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус ПСЖ Бока Хуниорс Леандро Паредес
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