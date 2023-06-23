Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Франции. Лига 1

Владельцы «Челси» прикупили себе и французский «Страсбург»

23 Июня 2023 • 01:47 Комментировать

BlueCo, американский консорциум, владеющий лондонским «Челси», сделал еще одно приобретение, став владельцем французского «Страсбурга». Впрочем, пока что президент «Страсбурга» Марк Келлер останется на своем месте, он является руководителем клуба с 2012 года. В руководстве BlueCo назвали приобретение «Страсбурга» «стратегическим шагом, который укрепляет присутствие в европейском футболе».

И действительно, тенденция такова, что все больше клубов продаются американцам. Но дорожат ли они своими приобретениями и будут ли ответственными хозяевами - это большой вопрос. Практика показывает, что попытка зарабатывать на футболе и ставить прибыль превыше всего дурно сказывается на спортивном аспекте дела... 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Челси Страсбург
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 23 Июня
02:02 · Франция. Лига 1
Паредес высказался о своём будущем
01:47 · Франция. Лига 1
Владельцы «Челси» прикупили себе и французский «Страсбург»
01:41 · Италия. Серия А
«ПСЖ» может предложить 150 млн евро за Осимхена слухи
01:18 · Испания. Ла Лига
Журналист: «На этот раз Мбаппе не ускользнёт от Переса»
01:02 · Испания. Ла Лига
Источник: «ПСЖ» и «Реал» согласовали стоимость трансфера Мбаппе слухи
00:18 · Италия. Серия А
Романо: «Ювентус» договорился с Веа»
22 Июня
23:18 · Испания. Ла Лига
«Реал» решил не откладывать подписание Мбаппе слухи
23:08 · Англия. Премьер-лига
«ПСЖ» предлагал Гюндогану более выгодные условия, чем «Барселона»
22:57 · Франция. Лига 1
«ПСЖ» готов отдать Руиса в аренду
22:03 · Англия. Премьер-лига
«Марсель» может усилиться защитником «Фулхэма»
21:27 · Италия. Серия А
«Ювентус» готов включить своего игрока в сделку по Веа
21:17 · Германия. Бундеслига
«ПСЖ» окончательно выбыл из борьбы за Маркуса Тюрама
21:03 · Испания. Ла Лига
«ПСЖ» предпримет финальную попытку убедить Мбаппе продлить контракт
18:38 · Испания. Ла Лига
«Лион» хочет вернуть Юмтити слухи
15:24 · Италия. Серия А
​Вейналдум рассказал об обратной стороне Моуринью
Все новости
Рекомендуем