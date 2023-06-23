Владельцы «Челси» прикупили себе и французский «Страсбург»

BlueCo, американский консорциум, владеющий лондонским «Челси», сделал еще одно приобретение, став владельцем французского «Страсбурга». Впрочем, пока что президент «Страсбурга» Марк Келлер останется на своем месте, он является руководителем клуба с 2012 года. В руководстве BlueCo назвали приобретение «Страсбурга» «стратегическим шагом, который укрепляет присутствие в европейском футболе».

И действительно, тенденция такова, что все больше клубов продаются американцам. Но дорожат ли они своими приобретениями и будут ли ответственными хозяевами - это большой вопрос. Практика показывает, что попытка зарабатывать на футболе и ставить прибыль превыше всего дурно сказывается на спортивном аспекте дела...