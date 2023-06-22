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Чемпионат Франции. Лига 1

«ПСЖ» готов отдать Руиса в аренду

22 Июня 2023 • 22:57 Комментировать

«Пари Сен-Жермен» рассмотрит арендные соглашения по полузащитнику Фабиану Руису.

Как стало известно ещё в конце минувшего сезона, в «ПСЖ» не имеют планов на испанца, поэтому намерены продать в летнее трансферное окно. По обновлённым сведениям журналиста Руди Галетти, парижский гранд готов отдать 27-летнего футболиста в аренду, чтобы повысить шансы на его уход, однако будет настаивать на включении в сделку пункта о последующем выкупе.

Фабиан Руис присоединился к «ПСЖ» прошлым летом, перейдя из «Наполи». Его контракт рассчитан до 2027 года, а стоимость оценивается порталом Transfermarkt в 38 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Фабиан Руис трансферы футбола - лето 2023
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