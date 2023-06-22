​«ПСЖ» выдвинул жёсткий ультиматум Мбаппе

Килиан Мбаппе уведомил «ПСЖ» и даже успел публично объявить о том, что он не намерен активировать опцию продления контракта. Таким образом, через год форвард может обрести статус свободного агента. В таком случае парижский гранд потеряет Мбаппе бесплатно, что явно не устраивает клуб.

Как сообщает PSG Community, в среду состоялась важная встреча между представителями Мбаппе и представителем эмира Катара. На ней со стороны владельцев «ПСЖ» был выдвинут жёсткий ультиматум 24-летнему футболисту: либо Мбаппе продлевает контракт до возобновления тренировок, либо он будет продан этим летом.

Ранее Килиан Мбаппе заявил, что планирует провести сезон 2023/2024 в «ПСЖ».

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