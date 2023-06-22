Вейналдум: «Я совсем не жалею о переходе в «ПСЖ»

Полузащитник Джорджиньо Вейналдум заявил, что не сожалеет о решении перебраться из «Ливерпуля» в «ПСЖ».

Нидерландский футболист сменил «красных» на парижан летом 2021 года, перебравшись свободным агентом. Во Франции Вейналдуму не удалось проявить себя наилучшим образом, а прошедший сезон он провёл в «Роме» на правах аренды.

«Я нисколько не жалею о решении перейти в «ПСЖ». Я посчитал, что этот переход будет верным шагом, и я предпочитаю ни о чём не сожалеть, оглядываясь назад.

Моё будущее? Никакой определённости пока нет. Я должен встретиться с «ПСЖ», нам предстоит многое прояснить. Читая прессу, мы видим, что скоро будет назначен новый тренер, но точной информации об этом пока нет», – цитирует L'Equipe Вейналдума.