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Чемпионат Франции. Лига 1

Вейналдум: «Я совсем не жалею о переходе в «ПСЖ»

22 Июня 2023 • 01:52 Комментировать

Полузащитник Джорджиньо Вейналдум заявил, что не сожалеет о решении перебраться из «Ливерпуля» в «ПСЖ».

Нидерландский футболист сменил «красных» на парижан летом 2021 года, перебравшись свободным агентом. Во Франции Вейналдуму не удалось проявить себя наилучшим образом, а прошедший сезон он провёл в «Роме» на правах аренды.

«Я нисколько не жалею о решении перейти в «ПСЖ». Я посчитал, что этот переход будет верным шагом, и я предпочитаю ни о чём не сожалеть, оглядываясь назад.

Моё будущее? Никакой определённости пока нет. Я должен встретиться с «ПСЖ», нам предстоит многое прояснить. Читая прессу, мы видим, что скоро будет назначен новый тренер, но точной информации об этом пока нет», – цитирует L'Equipe Вейналдума.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Ливерпуль ПСЖ Джорджиньо Вейналдум
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