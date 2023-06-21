В «ПСЖ» не беспокоятся из-за состояния Шкриньяра

В «Пари Сен-Жермен» уверены в готовности Милана Шкриньяра принести команде пользу.

К концу пребывания в «Интере» 28-летний игрок начал испытывать проблемы со спиной, а в итоге и вовсе был вынужден перенести операцию. Согласно Le Parisie, в «ПСЖ» нет никаких опасений по поводу готовности Шкриньяра, несмотря на различные слухи. Центральный защитник приступит к полноценным тренировкам, когда прибудет в расположение парижского гранда.

Напомним, что Милан Шкриньяр покинул ряды миланского «Интера» свободным агентом. О его предварительной договорённости с «ПСЖ» стало известно ещё зимой.